Rinnovata convenzione cooperazione tra Asl Avellino e Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” per prestazioni in regime libero professionale (Alpi) di pediatri del nosocomio “San Pio” presso il Presidio Ospedaliero Asl irpina di Ariano Irpino, per l’intero 2023, con previsione di un massimo di 120 ore per mese in regime libero professionale. Riproposta analoga convenzione del 2022.

