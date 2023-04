Mafia: Tamajo a Castelvetrano per iniziativa ‘Memoria nostra’, sarà presente Piantedosi

Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – L’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, sarà presente a Castelvetrano per onorare le vittime della mafia. Domani, 25 aprile, parteciperà alla iniziativa chiamata “Memoria Nostra”, ideata e organizzata da Elena Ferraro, Giacomo Bonagiuso e dal sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, che hanno convolto le autorità civili, militari e religiose della provincia di Trapani e non solo. Sarà presente anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Sono tre i momenti di “Memoria nostra”. Alle ore 11 di domani, si terrà, al Sistema delle Piazze di Castelvetrano, la cerimonia del disvelamento della teca contenente i resti dell’auto Quarto Savona 15, la Croma blindata del caposcorta di Giovanni Falcone, coinvolta nell’attentato di Capaci. Il 26 e il 27 aprile si terranno le visite organizzate delle scuole al “monumento alla memoria”, così chiamati i resti dell’auto blindata coinvolta nella strage di Capaci. Gli studenti, coordinati dal professor Giacomo Bonagiuso, recheranno in omaggio ai piedi della teca un prodotto, un manufatto, un pensiero o un’opera frutto della loro creatività, che costituiranno poi elemento essenziale del terzo step del progetto. “Domani, a fianco del ministro Matteo Piantedosi, il quale ringrazio, per la sua importante presenza, porterò i saluti del governatore Schifani. Un momento di partecipazione e riflessione, organizzato simbolicamente nel giorno della festa della Liberazione, ci impegna a trasmettere la memoria e l’esempio di coloro che la mafia e la criminalità hanno combattuto con determinazione e senso del dovere, ma anche di chi da questo male è stato spazzato via senza una colpa. Parlare di ciò vuol dire realizzare una comunità educante che si faccia promotrice di valori ed ideali quali la giustizia, la libertà, la verità”. Afferma l’assessore Edy Tamajo.