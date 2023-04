Francoforte, 24 apr. (Adnkronos) – L’ingresso di Lufthansa nella compagnia aerea italiana Ita Airways viene rinviato. Indipendentemente dalla scadenza originariamente annunciata per oggi, i negoziati con il governo italiano sono tuttora in corso, ha confermato un portavoce della società a Francoforte all’agenzia Dpa. I colloqui sono sulla buona strada, ma – ha aggiunto – non sono ancora conclusi. Lufthansa non ha fornito dettagli o una nuova data per la firma prevista del contratto.