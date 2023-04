Ulteriore frenata per il carovita nei territori italiani, compreso il beneventano, con un rallentamento crescita dei prezzi secondo le rilevazioni Istat. Resta però ben più alto della media degli anni precedenti al 2022 il tasso inflazione che a Benevento, secondo il report Istat di Marzo, si attesta al 8 per cento. In calo ma ancora con un rilievo di peso per le tasche dei consumatori e delle famiglie.

