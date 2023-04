Fox News, via Tucker Carlson: se ne va l’anchorman ultraconservatore

(Adnkronos) – Tucker Carlson via da Fox News. Il network annuncia a sorpresa il divorzio dall’anchorman, noto per le sue posizioni ultraconservatrici. Carlson è stato a lungo ‘padrone’ assoluto di un seguitissimo spazio in onda ogni giorno alle 20. L’annuncio di Fox News arriva ad una settimana dall’accordo con cui il network, per la cifra di 787,5 milioni, ha chiuso la causa di diffamazione intentata dalla Dominion Voting Systems dopo la diffusione di news relative alle frodi elettorali nel voto presidenziale del 2020. Quella del 21 aprile, quindi, è stata l’ultima apparizione di Carlson a Fox News.