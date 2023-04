Calcio: Tottenham, esonerato Stellini dopo l’1-6 con il Newcastle, al suo posto Mason

Londra, 24 apr. – (Adnkronos) – Il Tottenham ha deciso di esonerare il tecnico Cristian Stellini dopo la sconfitta per 6-1 rimediata ieri contro il Newcastle. Al posto dell’allenatore italiano arriva Ryan Mason. Sul sito ufficiale degli Spurs il comunicato firmato dal presidente Daniel Levy: “La prestazione di domenica contro il Newcastle è stata del tutto inaccettabile. È stata devastante da vedere. Possiamo trovare molte ragioni per cui è successo e, mentre io, il Consiglio, gli allenatori e i giocatori dobbiamo tutti assumerci la responsabilità collettiva, alla fine la responsabilità principale è mia. Cristian lascerà il suo ruolo attuale insieme al suo staff tecnico. È intervenuto in un momento difficile della nostra stagione e voglio ringraziarlo per il modo professionale in cui lui e il suo staff tecnico si sono comportati durante un periodo così difficile. Auguriamo ogni bene a lui e al suo staff. Ryan Mason assumerà le funzioni di capo allenatore con effetto immediato. Ryan conosce bene il Club e i giocatori. Aggiorneremo ulteriormente sul suo staff tecnico a tempo debito. Oggi ho incontrato i Rappresentanti dei giocatori: la squadra è determinata a riunirsi per garantire il miglior finale possibile della stagione. Siamo tutti convinti che dobbiamo offrire prestazioni che guadagnino lo straordinario supporto dei tifosi”.