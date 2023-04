Calcio: Serie A, Napoli-Salernitana resta in calendario per sabato 29 aprile alle 15

Roma, 24 apr. – (Adnkronos) – Il match della 32/a giornata di Serie A tra Napoli e Salernitana resta programmata, come da calendario, per sabato 29 aprile alle ore 15 e non sarà spostata di un giorno, a domenica alle 12.30, per giocare in contemporanea con Inter-Lazio. La richiesta di posticipare il derby campano era partita dal Comune partenopeo per permettere lo svolgimento dell’eventuale festa scudetto allo stadio Maradona e per preservare l’ordine pubblico. Tra le motivazioni della Lega, la tutela dei diritti tv, la riorganizzazione del calendario, legata anche al turno infrasettimanale della settimana successiva. Il Napoli è infatti atteso dalla sfida in trasferta a Udine martedì 2 maggio.