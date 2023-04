Calcio: Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma

Bergamo, 24 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta, posticipo della 31/a giornata di Serie A, in programma alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Mourinho cambia tanto: in campo Bove con Cristante, in attacco c’è Solbakken, a destra Celik e a sinistra Spinazzola. Gasperini sceglie Zapata con alle spalle Koopmeiners e Pasalic. Questi gli 11 iniziali:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All: Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibañez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All: Mourinho.