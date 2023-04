Il ritardo resta invariato, le partite da giocare sono sempre di meno, ma nonostante tutto dopo il pari di Palermo qualche briciola di speranza ha iniziato a prendere forma in casa Benevento. La risalita rimane parecchio complicata, ma di margini ce ne sono, sebbene in quattro giornate la formazione giallorossa dovrà essere in grado di recuperare quattro punti sul quartultimo posto e scavalcare tre concorrenti per assicurarsi la possibilità di aggrapparsi all’ancora di salvezza rappresentata dai play out.

