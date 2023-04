25 aprile: Ulivieri (Aiac) ‘festeggio come sempre, chi non la sente come festa resti pure a casa’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Per la Festa della Liberazione “‘come sempre sarò in corteo, a San Miniato. L’ho sempre fatto lì dov’ero, se allenavo a Firenze a Firenze, se a Bologna a Bologna. E chi non la sente come festa può tranquillamente restare a casa, non ne sento il bisogno”. Lo dice all’Adnkronos il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri.

E’ possibile l’assenza di alcune cariche dello Stato: “eh, quelle ce l’ha messe il popolo sapendolo benissimo -sottolinea-. Ma certe finzioni fanno ridere, per non dire di peggio: ‘altri impegni, vado lì, là’… Se non te la senti stattene a casa, e se cambi idea e vieni siamo contenti, ma se non vieni è uguale. Lo stato è comunque rappresentato, ci sono i militari, la guardia di Finanza, i carabinieri, a me va bene così. Andare a cercarli non è giusto, lasciamoli stare. Venga pure chi ha studiato la storia e ha cambiato idea. Sono discussioni sciocche anche tra compagni, non intervengo mai per questo: è inutile starci a ricamare tanto sopra”.