25 aprile: Poli Bortone, ‘Fini allineato a retorica sinistra’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Gianfranco Fini ritorna sulla scena politica allineandosi alla retorica della sinistra, un ritorno poco consono alla sua storia, almeno quella iniziale. Retorica che non dovrebbe appartenere alla destra che sul 25 aprile si è sempre dichiarata per una vera pacificazione nazionale con il rispetto delle posizioni di tutti. In tutti questi anni Fini ha avuto la possibilità di studiare e approfondire, quindi sarebbe potuto tornare sulla scena con argomenti più seri”. Ad affermarlo l’ex ministra Adriana Poli Bortone.