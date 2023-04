Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Tutto mi divide da Luigi Di Maio, dalla sua militanza politica alle scelte fatte quando governava con Salvini e poi con il Pd. La sua nomina a inviato speciale dell’Unione europea nel Golfo è da considerare come un riconoscimento all’Italia. La destra, al solito, non ha saputo fare di meglio che gridare ‘all’oltraggio’ al governo italiano. Relax … ogni occasione è buona per dare addosso all’Unione europea”. Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Azione.