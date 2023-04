Ue: europarlamentari Fdi-Ecr, scelta Di Maio negativa e non avallata da Governo Meloni

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “La scelta dell’Alto Rappresentante per la Politica estera Ue Josep Borrell di nominare Luigi Di Maio quale inviato speciale dell’Ue per il Golfo non è stata avallata né sostenuta in alcun modo dal Governo Meloni”. Così in una nota la delegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo.

“Borrell -prosegue il comunicato- ha compiuto una scelta certamente legittima sul piano formale ma che, a fronte del mutato quadro politico, avrebbe dovuto avere la sensibilità di confrontare con il nuovo Governo, il quale peraltro è impegnato fin dal suo insediamento a normalizzare i rapporti con alcuni Stati del Golfo dopo le tensioni diplomatiche sorte proprio negli ultimi anni. Non possiamo che esprimere, quindi, un giudizio negativo sulla gestione dell’intera vicenda”.