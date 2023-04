Rai: Montaruli, ‘accuse Annunziata inaccettabili e false’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Quali sarebbero i diritti che il governo sta negando? Le affermazioni di Lucia Annunziata sono un’accusa inaccettabile perché farcita di una palese falsità. Il collegamento infelice tra 25 Aprile e le modalità con cui il Governo sta trattando l’immigrazione sono solo l’ultimo attacco di una faziosità palese e offensiva nella tv pubblica, di cui Lucia Annunziata si sta rendendo protagonista”. Lo afferma Augusta Montaruli, di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione parlamentare di Vigilanza.

“La Rai -aggiunge- non può essere la clava ideologica verso il Governo dando una visione distorta del suo operato. L’atteggiamento assunto in trasmissione, non per la prima volta, sono una violazione del pluralismo di cui chiederemo conto nelle audizioni già programmate in commissione di Vigilanza”.