Rai: M5S, ‘se Fdi non vuole propaganda politica lavori con noi per vera riforma’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Dopo diverse ore dalla fine del programma di Lucia Annunziata, gli esponenti di Fratelli d’Italia devono aver ricevuto l’ordine di scuderia di partire all’attacco, con l’accusa rivolta al servizio pubblico di fare propaganda politica. Peccato però che come al solito alzino la voce solo quando gli fa comodo. Nessuna protesta invece quando -secondo i dati dell’osservatorio di Pavia- il loro capo Giorgia Meloni occupa i Tg Rai con tempi di presenza talmente superiori a quelli degli altri leader di opposizione da creare uno squilibrio che da tempo non si vedeva”. Lo affermano i parlamentari del Movimento 5 stelle componenti della commissione di Vigilanza.

“Se i colleghi di Fratelli d’Italia volessero davvero evitare che la Rai si presti a operazioni di propaganda politica -aggiungono- dovrebbero alzare la testa sempre e non solo quando gli conviene, e soprattutto lavorare con noi per una vera riforma capace di liberare la Rai dalle ingerenze della politica”.