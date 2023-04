Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Scende in ‘campo’ Matteo Renzi dopo la decisione della Commissione europea di escludere dal Pnrr i progetti per la riqualificazione degli stadi di Firenze e Venezia. “Domani pomeriggio alle 16.30 – informa una nota – il senatore Matteo Renzi terrà una conferenza stampa sul tema: la proposta di Italia Viva a Meloni e Nardella per rifare lo stadio e salvare i soldi europei. Parteciperanno la consigliera Felleca e il sindaco” di Bagno a Ripoli Francesco Casini.