Pisa: Gancia (Lega), ‘salute mentale è responsabilità di tutti’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Oggi è un giorno triste, di sgomento e di rabbia per la tragedia di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita all’uscita dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, dove lavorava, fermato un ex paziente. Questo è il momento del dolore e del cordoglio alla sua famiglia, ai colleghi, a tutti i suoi affetti. Ci sarà tempo, ed è nostro dovere farlo, riflettere su come sia potuto accadere l’ennesimo dramma, come si sarebbe potuto evitare e come intervenire per rafforzare la sicurezza di medici e infermieri e proteggere in particolare le donne davanti a numeri inaccettabili -2500 i casi di violenza fisica nella sanità e assistenza sociale, all’anno e nel 75% contro le donne”. Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.

“Più controllo, sorveglianza e attenzione alle segnalazioni di rischio, ma anche -aggiunge l’esponente del Carroccio- più prevenzione e sensibilizzazione, la salute mentale è una responsabilità di tutti, senza generalizzazioni e pregiudizi, come Barbara avrebbe voluto”.