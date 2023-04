Pd: Maraio (Psi), ‘Schlein scriva pagina nuova per formazione riformista e socialista’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Il socialismo è vivo in tutta Europa, è vivo in Italia. Vive, nel nostro Paese, al netto della violenta stazione giudiziaria che ha travolto la comunità socialista. Oggi c’è una nuova opportunità davanti a noi”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, a margine della festa per i 50 anni dei socialisti portoghesi, in corso ad Oporto, alla presenza di António Costa, segretario dei socialisti e premier portoghese, del presidente dell’Internazionale socialista e premier spagnolo, Pedro Sanchez, e del presidente del Pse, Stefan Lofven.

“Ora Elly Schlein -ha aggiunto- ha una occasione storica. È la sua generazione che ha le carte in regola per scrivere una nuova pagina della sinistra italiana. Siamo l’unico Paese europeo che non ha una grande formazione riformista e socialista a guidare la sinistra. La segretaria ha iniziato ‘a pescare’ nel Pantheon socialista con Sandro Pertini e Giacomo Matteotti, operazione che crediamo sincera e che, allora, convintamente apprezziamo. Prima che passi ai Turati, ai Nenni, ai Craxi le chiediamo di assumere un atteggiamento nuovo e diverso con quanti socialisti lo sono da sempre e quanti sono socialisti di nuova generazione”.

“C’e’ una grande tradizione che vive in questo Paese ha concluso Maraio- e che il Pd ha tentato, più volte, di cancellare o annettere. Serve fare altro e noi ci siamo”.