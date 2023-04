Una scossa flebile in grado di tenere ancora in vita il Benevento, nonostante la sabbia di una clessidra che continua a scorrere veloce, senza concedere sconti né seconde possibilità. Due punti in due partite per Andrea Agostinelli nella sua avventura sulla panchina della Strega, entrambi confezionati dall’attacco, risvegliato dopo un letargo lunghissimo e che ha contribuito in maniera decisiva ad imprigionare la squadra sannita nelle sue difficoltà di classifica.

