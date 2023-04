Manfredini 6: Una dormita colossale di Improta spalanca la strada al vantaggio di Sala, poi però risponde presente su Tutino e sul colpo al volo ancora di Sala. Qualche incertezza in uscita, nel finale mura Segre sul gol poi annullato

Veseli 6: Suo il primo brivido giallorosso, sull’ottimo colpo pescato in mischia e disinnescato con freddezza da Pigliacelli. Dietro non accusa il colpo ma regge come tutta la difesa giallorossa, evitando il peggio

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia