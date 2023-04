Inter, Inzaghi: “Calendario folle”. Ma la Juve riposa di meno

(Adnkronos) – “Il calendario è folle. Domattina torniamo ad allenarci, poi ci sarà la rifinitura per la partita con la Juventus. Il calendario è folle, si gioca tantissimo”. Simone Inzaghi punta il dito contro il calendario che, dopo Empoli-Inter, costringerà i nerazzurri a scendere in campo tra 72 ore per la semifinale di Coppa Italia con la Juventus. I bianconeri, impegnati nel posticipo serale contro il Napoli, avranno meno ore di riposo dei nerazzurri.

“La squadra mi ha dato ottimi segnali, anche chi non ha giocato molto finora ha dato una grande risposta. E’ una vittoria importante, ci voleva. Ora giocheremo ogni 48-72 ore, abbiamo subito la semifinale di Coppa Italia”, dice Inzaghi a Dazn. A Empoli, decisivo Romelu Lukaku con una doppietta. Il centravanti belga sarà a disposizione per la sfida con la Juve dopo la grazia, senza precedenti, concessa dal presidente della Figc Gabriele Gravina che ha annullato la squalifica in Coppa Italia.

“E’ importantissimo aver ritrovato Lukaku, sta lavorando tantissimo come tutti gli altri attaccanti. E’ bello ora avere problemi di abbondanza. A parte Skriniar, credo di avere a disposizione tutti per la gara con la Juventus. La grazia a Lukaku è un grandissimo gesto della federazione per tutto il sistema e in particolare per i giovani”.