Un gancio a cui aggrappare le sempre più fragili speranze salvezza. E’ quel gol annullato in pieno recupero al Palermo a tenere in vita il Benevento, a far riprendere il battito del suo cuore, dopo che la rete di Broh al 95’ l’aveva fatto sussultare, provocandone uno scompenso che sarebbe stato letale. Un episodio che avrebbe rappresentato il terminale della malinconia, perché avrebbe staccato definitivamente la spina alla Strega. Che invece resta in vita, grazie al tocco di mano di Segre ravvisato con l’ausilio del Var, seppur in condizioni tutt’altro che rassicuranti. Perché la situazione rimane drammatica, ma almeno offre alla formazione giallorossa ancora una possibilità per arrampicarsi ai confini della zona play out.

