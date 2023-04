G7: Lollobrigida, ‘base per equilibrio rapporti, presidenza italiana sarà altezza sfide’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Il G7 di Miyazaki, organizzato dal Giappone, rappresenta una solida base per garantire un equilibrio nei rapporti internazionali. Il prossimo anno l’Italia avrà l’onore e la responsabilità di guidare il G7 dei ministri dell’Agricoltura. Lavoreremo per essere all’altezza delle sfide su innovazione, ricerca, investimento su giovani, sostenibilità ambientale, economica e sociale”. Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo in conferenza stampa a Miyazaki, in chiusura del G7 che si è tenuto il 22 e 23 aprile in Giappone.

“Ho apprezzato molto i giovani dei licei agrari che hanno avuto la capacità di trasmettere, con le loro parole e con i loro sguardi, la volontà di proseguire la tradizione dei loro antenati. – ha aggiunto Lollobrigida – Allo stesso tempo, però, sono in grado di coniugare questo obiettivo con lo sviluppo di quelle tecnologie che possono garantire maggiori produttività e sostenibilità, e mantenere alto lo standard di cibi e alimentazione. Tante le imprese giapponesi che ci hanno rappresentato elevati livelli di qualità, sviluppo, ricerca, attenzione e promozione di prodotti di eccellenza”.