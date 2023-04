Dl lavoro: Speranzon (Fdi), ‘Governo con i fatti dalla parte di chi produce e fa occupazione’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “La decisione del Governo Meloni di riunire il Consiglio dei Ministri il primo maggio per approvare importanti misure per il lavoro è una scelta di campo tra chi canterà e chi invece ogni giorno è impegnato per far crescere l’Italia. Fratelli d’Italia lo aveva detto in campagna elettorale, saremo dalla parte dei lavoratori, di chi produce e fa occupazione, delle famiglie, dei pensionati e dei redditi più bassi. E lo stiamo facendo con i fatti”. Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato.