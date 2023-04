Dl lavoro: Foti, ‘Pd e Schlein nervosi perché governo ha smascherato demagogia’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Dalle parti del Pd e della sinistra targata Schlein si nota un certo nervosismo. Il motivo è semplice: il governo Meloni con la scelta di portare in Cdm il prossimo primo maggio provvedimenti concreti per il lavoro, tra cui l’abbattimento del cuneo fiscale, ha smascherato anni e anni di demagogia e propaganda. Per loro la pacchia è finita”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.

“Quelli del Pd, avvezzi a riposarsi dopo un po’ di fatiche congressuali, ritengono che il modo migliore per onorare il 1 maggio sia quello di partecipare a qualche concertone o festa vip – prosegue -. E dunque mal sopportano che ci siano una maggioranza e un governo che il primo maggio possano occuparsi concretamente dei lavoratori anziché dirlo soltanto, possibilmente in qualche circolo radical chic”.