Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Al governo non basterà procedere a colpi di provocazioni per nascondere gli effetti del prossimo dl lavoro. Utilizzare il I maggio per un cdm che allarghera’ le maglie della precarietà e taglierà risorse contro la povertà è un pugno nell’occhio a lavoratrici e lavoratori”. Lo scrive su Twitter Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd.