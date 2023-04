Dl lavoro: Barzotti (M5S), ‘attacco a chi è in difficoltà e spinta a precariato’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni ha scelto il 1 maggio, giorno della Festa dei Lavoratori, per sferrare l’ennesimo attacco a chi versa in condizioni di maggiore difficoltà sociale ed economica e alimentare il precariato. Con la cancellazione del Reddito di cittadinanza si andranno a colpire decine di migliaia di famiglie povere che lo Stato ha il dovere di proteggere, e che adesso, invece, saranno lasciate prive di sostegno. Eliminando il decreto Dignità, altresì, si tornerà al decreto Poletti, colonna portante del Jobs Act, che ha fatto da volano ai contratti a termine e dunque all’instabilità lavorativa”. Lo afferma la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

“A fronte di ciò, Meloni e la sua maggioranza -aggiunge- ci evitino la falsa retorica sul sostegno alla natalità e alle famiglie. Ciò che serve al Paese è esattamente il contrario delle loro ricette”.