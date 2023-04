Il secondo pareggio consecutivo, le distanze dal quartultimo posto che restano invariate e le partite da disputare che si diventano sempre meno, potrebbero provocare comprensibili stati d’ansia in Andrea Agostinelli che invece, nonostante il suo Benevento resti all’ultimo posto in classifica e continui a fare i conti con una situazione drammatica, non perde la lucidità. Si fa forza con la prova offerta dai suoi ragazzi al cospetto del Palermo e rilancia la sfida salvezza, nonostante l’appuntamento con la vittoria sia stato per l’ennesima volta rinviata.

