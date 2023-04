Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Pacificazione non vuol dire parificazione, pacificare vuol dire avere una memoria condivisa di quello che è accaduto: tutti coloro che sono caduti per i valori in cui credevano vanno onorati, i criminali no, però occorre anche saper distinguere quale era la parte giusta e quale era la parte sbagliata, questo è il punto ineludibile”. Lo ha affermato Gianfranco Fini, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre.