“Spero che Giorgia Meloni voglia cogliere anche questa occasione” del 25 aprile “per dire senza ambiguità e senza reticenze, perché ne è convinta, per dire che la destra i conti con il fascismo li ha fatti in fondo e senza infingimenti quando è nata Alleanza nazionale”. Lo ha affermato Gianfranco Fini, ospite di ‘In Mezz’ora in più’ su Raitre. (immagini )