25 aprile: Boccia, ‘modello destra porta a revisionismo, Costituzione antifascista’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Viviamo in una società alle prese con una rivoluzione capitalistica, alimentata dall’accelerazione digitale, in un mondo aperto, multipolare, multietnico. A queste complessità la destra risponde con la chiusura, i fili spinati e la sostituzione etnica. Questo modello porta ad un revisionismo storico che va fermato. Per questo sul 25 aprile serve massima chiarezza, basta ambiguità”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno.

“L’Italia è una Repubblica antifascista, come la nostra Costituzione – prosegue -. Poi il 25 aprile è la festa degli italiani, non della sinistra. La memoria della nostra storia la dobbiamo rinnovare tutti insieme, mentre le destre tornano indietro a partire dalla negazione dei diritti universali. Non tornano i balilla, certo, ma la cultura fascista oggi produce nuove ghettizzazioni su base religiosa, etnica e sugli orientamenti di genere”.