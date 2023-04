Usa, Corte Suprema revoca restrizioni su pillola abortiva

Washington, 22 apr. (Adnkronos) – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere l’accesso alla pillola abortiva, stabilendo che il farmaco, utilizzato in più della metà degli aborti negli Usa, può continuale a essere utilizzato. Un giudice federale del Texas aveva deciso, all’inizio del mese, di sospendere la somministrazione del mifepristone, uno steroide sintetico utilizzato per l’aborto chimico e approvato dalla Fda.

Il caso mifepristone verrà vagliato ora dalla Corte d’Appello per poi probabilmente ritornare davanti alla Corte Suprema. Ad ogni modo, la sentenza del tribunale fa sì che l’accesso al farmaco rimarrà invariato almeno fino al prossimo anno, consentendo ai pazienti di ottenere aborti con il farmaco negli stati in cui era precedentemente disponibile.

La decisione ha offerto una vittoria all’amministrazione Biden, che ha difeso l’accesso al farmaco nell’ultima feroce battaglia legale sui diritti sulla riproduzione negli Stati Uniti. Il presidente ha elogiato la decisione e ha affermato di continuare a sostenere l’approvazione della pillola da parte della Fda. “Come risultato della sospensione della corte suprema, il mifepristone rimane disponibile e approvato per un uso sicuro ed efficace mentre continuiamo questa lotta nei tribunali”, ha affermato Biden in una nota. “La posta in gioco non potrebbe essere più alta per le donne in tutta l’America. Continuerò a combattere gli attacchi politici alla salute delle donne”.