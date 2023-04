Ucraina: Aiea, ‘bombardamenti quotidiani vicino a centrale Zaporizhzhia’

Kiev, 22 apr. (Adnkronos) – I bombardamenti nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono quotidiani. Li sentono chiaramente, ogni giorno da una settimana, i tecnici dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) che lavorano nell’impianto nucleare ucraino. Lo ha affermato l’agenzia attraverso un aggiornamento, aggiungendo che durante uno degli attacchi è stato detto agli esperti di cercare rifugio sul posto a causa dei “potenziali pericoli causati dalla continua attività militare nella regione”.

“Ho visto chiare indicazioni di preparativi militari nell’area quando ho visitato la centrale nucleare di Zaporizhzhia poco più di tre settimane fa. Da allora, i nostri esperti del sito hanno spesso riferito di aver sentito detonazioni, a volte suggerendo un intenso bombardamento non lontano dal sito”, ha detto il direttore generale dell’AIEA Rafael Mariano Grossi. Il 29 marzo Grossi ha effettuato la sua seconda visita alla centrale nucleare per valutare in prima persona la sicurezza e la protezione, parlare con gli ingegneri dell’impianto e garantire la rotazione degli esperti dell’AIEA nell’impianto. Il direttore generale ha anche affermato che sta continuando i suoi sforzi e negoziati sia con la Russia che con l’Ucraina per proteggere la centrale.

L’impianto, il più grande d’Europa, è stato più volte completamente disconnesso dalla rete elettrica ucraina a causa dei regolari attacchi russi alle infrastrutture energetiche del Paese. La centrale è inoltre attualmente in funzione con solo un quarto del suo personale regolare, causando preoccupazioni per la manutenzione.