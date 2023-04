Turismo: Apc, trend positivo per settore caravan, produzione +9% in 1° trimestre 2023

Roma, 21 apr. (Labitalia) – Continua il trend positivo per il settore caravanning, con il primo trimestre 2023 che ha visto una ripresa della produzione di camper in Italia del +9% rispetto al medesimo trimestre del 2022. Come evidenziato da Apc-Associazione Produttori Caravan e Camper, in particolare, il mese di marzo 2023 ha fatto registrare un segno marcatamente positivo, a testimonianza di un rafforzamento del trend di cui si erano visti i primi, timidi segnali di incremento produttivo già nei primi due mesi dell’anno. Il primo trimestre 2023 fa segnare un aumento di produzione importante (+19%) anche rispetto al primo trimestre 2019, ovvero rispetto al periodo pre-pandemico, a testimonianza che il settore camper e caravan, negli ultimi quattro anni, è cresciuto in modo significativo.

Le criticità produttive avevano accompagnato il settore per oltre 16 mesi, già a partire dall’ultimo quadrimestre 2021 e per tutto il 2022. Le conseguenze erano state tempi di consegna molto lunghi, problematica che ha colpito tutti i settori automotive, afflitti dalle stesse difficoltà di approvvigionamento, soprattutto di microprocessori ma anche di molte materie prime. Pertanto, la ripresa di ritmi produttivi più alti dovrebbe consentire ai produttori di accorciare i tempi di attesa per la consegna dei nuovi camper e venire incontro alla domanda di veicoli ricreazionali.

Simone Niccolai, presidente di Apc, nel commentare i dati dei primi tre mesi del 2023, ha dichiarato: “I dati del primo trimestre 2023 sembrano confermare che si stanno attenuando le difficoltà di approvvigionamento degli chassis e dei materiali per la costruzione dei camper. Noi di Apc siamo ottimisti e speriamo che questo trend di crescita possa aumentare e confermarsi anche nel secondo trimestre 2023. E’ evidente che il trend di scegliere il camper come mezzo per godere del proprio tempo libero è sempre più forte in Italia e la diminuzione delle tempistiche di attesa permetterà alle persone di dotarsi di veicoli ricreazionali in tempi più brevi e di vivere da subito il viaggio on the road”.