Superbonus: Meloni, ‘disastroso per conti pubblici, intervento governo doveroso’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Sul superbonus “il governo ha avuto il coraggio di correggere un intervento che, per come era concepito, era sicuramente politicamente molto vantaggioso per pochi ma disastroso per i conti pubblici, che ha creato e rischiava di continuare a creare seri problemi alla finanza pubblica. La nostra scelta di portare il credito fiscale al 90% e bloccare il meccanismo della cessione del credito per i nuovi interventi, è stata una decisione doverosa e responsabile, preoccupandoci al contempo sempre di tutelare tutti i soggetti coinvolti, sia imprese sia cittadini, e di risolvere il problema dei crediti fiscali incagliati”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un’intervista sulle pagine di ‘Milano Finanza’.