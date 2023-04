Sudan: Rsf e Onu sottolineano necessità di un cessate il fuoco completo

Khartoum, 22 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il generale Mohamed Hamdan Dagalo, capo del gruppo paramilitare delle forze di supporto rapido (RSF), ha parlato con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres del deterioramento della situazione politica e umanitaria in Sudan, e hanno convenuto sulla necessità di un completo cessate il fuoco e di offrire protezione agli operatori umanitari e medici.

“Oggi ho ricevuto una telefonata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres durante la quale abbiamo discusso di tutte le questioni relative alla crisi in corso, alla luce della tregua umanitaria, e dell’importanza di aprire passaggi sicuri per cittadini e residenti e facilitarne la circolazione per ottenere eventuale assistenza”, ha scritto Dagalo sul suo account Twitter.

Il generale ha ringraziato Guterres per “la sua acutezza e interesse per la sicurezza e la stabilità del Sudan”, e ha chiesto all’Onu maggiori sforzi sugli aspetti umanitari per “mitigare” gli effetti della crisi sulla popolazione civile. Ieri l’esercito sudanese aveva annunciato di accettare la tregua di tre giorni offerta dalle RSF in occasione della fine del Ramadan, ma poche ore dopo l’annuncio entrambi i contendenti si erano nuovamente accusati a vicenda di aver violato la tregua annunciata.