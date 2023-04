Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Finalmente! Una decisione che stavamo aspettando. Alcune regioni lo avevano già deciso per le più giovani. L’Aifa adesso ha autorizzato la gratuità della pillola anticoncezionale per tutte le donne, un passo avanti importante per la tutela della salute sessuale e riproduttiva”. Così su Twitter la senatrice del Pd Cecilia D’Elia.