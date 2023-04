“In questi giorni l’Azienda Sanitaria Benevento sta lavorando ad un nuovo modello di gestione dell’Emergenza Sanitaria, per rispondere con più efficacia ai bisogni dei cittadini. Il progetto di revisione del servizio 118, già adottato in altre regioni oltre che da diverse Asl campane, sarà incentrato sul potenziamento del servizio e sarà in linea con le determinazioni nazionali e regionali in materia. La riorganizzazione del servizio, terrà conto dei parametri specifici di attività dell’Asl (gli interventi effettuati dal personale del 118 nell’anno 2022 sono stati 32.833, di cui 7.000 hanno comportato il trasporto del paziente in ospedale) e del numero di medici attualmente impegnati per l’Emergenza che, al 31 dicembre scorso, è sceso da 81 a 57, a causa dei pensionamenti e degli altri istituti contrattualmente previsti”, quanto ufficializzato da via Oderisio e anticipato da Il Sannio Quotidiano.

