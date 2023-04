Pnrr: Carfagna (Az-Iv), ‘governo non cerchi alibi e lavori a piena attuazione’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Il Pnrr è il più grande piano di investimenti a favore del nostro Paese dal dopoguerra in poi. Soldi che servono per finanziare la modernizzazione delle nostre infrastrutture, ferrovie, porti, scuole, presidi sanitari. Tutte le forze politiche hanno il dovere di collaborare per garantire la realizzazione di questo obiettivo ma il Governo non cerchi alibi e lavori per garantirne la piena attuazione”. Lo ha detto la presidente di Azione, Mara Carfagna, ai microfoni del Tg2.