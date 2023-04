Pd: Marcucci, ‘non rinnovo tessera partito’**

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Con un post sui social, l’ex capogruppo dem Andrea Marcucci, ha reso noto di non aver rinnovato la tessera Pd per il 2023. “Non rinnoverò la tessera del Pd per il 2023 – annuncia -, il partito di Elly Schlein è molto lontano da quello che penso io. Incontrerò la nuova segretaria nei prossimi giorni, per spiegarle i motivi della mia decisione. Il Pd ha comunque una funzione molto importante: competere con i 5 stelle, la possibilità di costruire un’alternativa alla destra passa comunque da un forte ridimensionamento del partito di Conte. Quanto al Terzo polo, meglio concentrarsi sull’ipotesi concreta della federazione, non sul partito unico. Sento il dovere di lavorarci, sono un’inguaribile ottimista, ce la faremo”.