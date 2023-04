Leveau (Forward Fooding): “Italia bene su agricoltura di precisione e food delivery”

Roma, 22 apr. – (Adnkronos) – “L’Italia sta facendo abbastanza bene sull’agricoltura di precisione e anche per quanto riguarda il food delivery ma in mezzo c’è un buco nero di iniziative in particolare sulle proteine alternative in cui l’Italia è molto in ritardo rispetto ad altri Paesi”. Così Max Leveau, Co-Founder and Coo di Forward Fooding, nel suo intervento durante il panel One Health in occasione dello European Innovation for Sustainability Summit, a Palazzo Taverna a Roma, un evento di due giorni (21-22 aprile), per presentare le soluzioni innovative e le forme di cooperazione per la sostenibilità, organizzato da European Institute of Innovation for Sustainability (Eiis).