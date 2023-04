Lapertosa (Carriere.it): “Sostenibilità influenza ricerca figure professionali”

Roma, 22 apr. – (Adnkronos) – “La sostenibilità sta influenzando profondamente la ricerca di figure professionali nelle aziende questo perché le aziende comprendono sempre di più di non essere solo entità che fanno business ma anche di avere un ruolo fondamentale per la creazione di un impatto sociale nella comunità in cui operano”. Così Giulia Lapertosa, Co-fondatrice Carriere.it, nel suo intervento in occasione dello European Innovation for Sustainability Summit, a Palazzo Taverna a Roma, un evento di due giorni (21-22 aprile), per presentare le soluzioni innovative e le forme di cooperazione per la sostenibilità, organizzato da European Institute of Innovation for Sustainability (Eiis). “La sostenibilità in una azienda fa parte della filosofia degli imprenditori che la fondano ma sempre più spesso fa parte delle scelte di acquisto dei consumatori”, aggiunge.