La Nestlé chiude in Francia, ma preserva gli stabilimenti in Germania e Italia. Pur nelle difficoltà della pizza prodotta a Benevento a penetrare il mercato, la notizia positiva è che la multinazionale svizzera non intaccherà le quote occupazionali di Ponte Valentino. Nestlé e la società di private equity PAI Partners, colosso francese, hanno concordato di costituire una joint venture per il business della pizza surgelata di Nestlé in Europa, creando un attore dedicato in una categoria competitiva e dinamica.

