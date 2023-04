Casarini: “Piantedosi e Minniti responsabili orrore”

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – “Marco Minniti, Matteo Piantedosi, ieri a Napoli avete goduto della protezione dei manganelli per fare la vostra passerelle. M siete responsabili dell’orrore. E i manganelli non vi salveranno per sempre”. Lo scrive su Twitter Luca Casarini, di Mediterranea, parlando dei tafferugli che ci sono stati ieri a Napoli, in occasione dell’arrivo del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi al forum sui beni confiscati in corso alla Stazione Marittima. I manifestanti, che già in precedenza avevano tentato di avvicinarsi all’ingresso della struttura venendo però respinti dalla Polizia, hanno avuto un altro contatto con le forze dell’ordine. Sempre ieri è stato fatto un lancio di ortaggi contro le auto blu dei partecipanti al forum sui beni confiscati che raccoglie, oltre al ministro Piantedosi, i presidenti e gli assessori di diverse Regioni. A scatenare i tafferugli è stato il tentativo da parte dei manifestanti, respinto dalle forze dell’ordine, di consegnare una corona in memoria dei morti nel Mediterraneo. “Su quello che riporta il rapporto ONU penso che un giorno, fosse anche davanti al giudizio universale, questi due signori dovranno rispondere”, dice Casarini all’Adnkronos.