1 maggio: Tajani, ‘saremo al lavoro per migliorare condizioni lavoratori’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Il bilancio” di questi mesi di governo “è positivo”, come dicono anche “i mercati, lo spread” e la “situazione economica che sta lentamente migliorando con previsioni di crescita superiori rispetto a qualche mese fa. Siamo soddisfatti ma vogliamo fare ancora di più, per questo faremo una riunione” del Cdm il “1 maggio per migliorare le condizioni economiche di tutti i lavoratori”. Lo dice il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, a margine di un punto stampa a Siena.