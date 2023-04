Schillaci, ‘smart working può aumentare stress donne, servono più tutele’

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) – Lo smart working “ha rivoluzionato, specialmente negli ultimi anni, la vita di molte donne. Lavorare da casa, spesso in spazi piccoli dove ai doveri lavorativi si sommano quelli familiari, aumenta il livello di stress e richiede interventi di tutela della salute a garanzia del benessere psicofisico”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo alla presentazione della VIII Giornata nazionale della Salute della donna, che si celebra domani. Un’niziativa organizzata dal dicastero con Komen Italia e Atena donna Onlus. Per Schillaci, inoltre, “è importante assicurare la piena tutela delle lavoratrici madri per le quali occorre tenere conto, con attenzione, degli specifici rischi sia per loro che per il nascituro” .