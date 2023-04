Mattarella: ‘italianità valore che non va dissipato’**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “L’Italia gode all’estero di una reputazione altissima, che investe il suo passato ma, come ho osservato, anche il suo presente. L’Italia affascina per le sue città d’arte, la sua storia, i suoi musei, ma anche per il suo design, il suo cinema, la sua musica, il suo cibo, i suoi scienziati, le sue astronaute, la sua alta moda. La sua gente, insomma. E affascina per il suo spirito pubblico, il senso della comunità, la sua vocazione alla pace che si traduce in una straordinaria capacità diplomatica sul terreno della cultura, della scienza, della economia, della politica”. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

“Il modello di vita italiano -ricorda il Capo dello Stato- fa sì che, dopo più di un secolo e mezzo di migrazioni nelle Americhe, in Australia e nell’Europa del Nord, accanto agli italiani di quarta e quinta generazione che rivestono ruoli significativi nei Paesi di approdo, si facciano strada tanti, tantissimi ‘aspiranti italiani’, che apprezzano la nostra cultura. ‘Italici’, appunto, che alimentano quel soft power di cui c’è tanto bisogno in tempi di resipiscenza di violenze e aggressioni che riportano al secolo scorso. Di certo l’italianità appare di per sé un valore. E non va dissipato”.