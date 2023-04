Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Quella vignetta non mi è piaciuta per niente, ma la satira piaccia o no è irriverente per natura. Non mi è piaciuta per nulla ma non ne farei un caso politico. Eviterei di far percepire censure, siamo in democrazia ognuno decide. A me non affatto piaciuta”. Così Stefano Bonaccini al Tg4.