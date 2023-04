Ginevra, 21 apr. – (Adnkronos) – Si chiude alle semifinali l’avventura del Milan Primavera in Youth League. Allo Stade de Geneve, nonostante una buona prestazione, i ragazzi di Abate perdono 3-1 nel secondo tempo contro l’Hajduk Spalato, letale a colpire in ogni occasione utile. I croati se la vedranno ora in finale contro gli olandesi dell’Az Alkmaar che, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, ha battuto i portoghesi dello Sporting Lisbona ai calci di rigore.