Calcio: l’Italia vola in Europa, per i bookie la Serie A punta il Triplete

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – Cinque squadre italiane nelle semifinali di Champions League (Inter e Milan), Europa League (Juve e Roma) e Conference League (Fiorentina), come nessun’altra nazione rimasta ancora in lizza per la vittoria dei tre trofei europei stagionali. Un momento positivo dopo anni per il calcio italiano a caccia di un un clamoroso en plein con l’opzione Italiane vincono Champions League – Europa League – Conference offerta a quota 17,5 sul circuito Microgame, per un clamoroso “Triplete” che darebbe seguito alla vittoria della Roma nella Conference della passata stagione.